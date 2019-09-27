Земсобрание Куединского района не стало отменять ЕНВД

Депутаты земсобрания Куединского района не приняли решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Как сообщает «Новый компаньон», за отмену ЕНВД проголосовал один депутат, два — высказались против, и 13 депутатов — воздержались.

Напомним, на федеральном уровне было принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Куединский район получит из региональной казны 8,1 млн руб. По информации «Нового компаньона», решения об отмене ЕНВД приняты в 38 муниципалитетах, в семи налог решили оставить.