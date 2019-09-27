Обзор ноутбука UX581

В августе 2018 года компания ASUS представила революционное решение на рынке ноутбуков – ZenBook UX580. Основным новшеством был второй дисплей, расположенный на месте тачпада. Он мог работать как второй монитор, интерактивный экран для мультимедии, или же классический тачпад. Решение было свежее и пришлось по душе пользователям.

На достигнутом ASUS не остановилась, и 24 сентября 2019 года представила следующую модель линейки – ZenBook Pro Duo UX581. Он вобрал в себя весь опыт инженеров компании ASUS в сфере ноутбукостроения, и новейшие технологии.

Ноутбук ASUS UX581 - концептуально новый взгляд на возможности портативных компьютеров. Главное отличие новинки заключается в огромном втором дисплее размером с клавиатуру, который не нужно носить с собой, он интегрирован в корпус ноутбука.

Фото: ASUS

Внешне стилистически UX581 напоминает игровые ноутбуки ASUS линейки Republic of Gamers. Этому способствуют перенесенная вниз клавиатура, и сдвинутый в правую часть корпуса тачпад. В верхней зоне, где мы привыкли видеть клавиатуру, располагается дисплей (ScreenPad Plus) диагональю 14.

Исторически сложилось, что ноутбуки линейки ZenBook обладают металлическим корпусом, и UX581 продолжает традицию. Крышка украшена концентрическими окружностями, сдвинутыми в правую часть – еще одна фамильная черта ZenBook. Цвет корпуса не однотонный. Верхняя часть – крышка – выполнена в темно-синей цветовой гамме с зеленым отливом. А грани умеют отражать цвета окружающей среды. В совокупности выглядит эффектно и необычно.

На корпусе ноутбука вы найдете следующие полезные разъемы:

1 x Thunderbolt 3 USB-C / DisplayPort (до 40 Гбит/с)

2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (до 10 Гбит/с)

1 x HDMI 2.0

1 x Аудио (комбинированный)

Благодаря такому набору, лэптоп позволит подключить любую периферию, включая высокоскоростные внешние накопители SSD для моментального переноса большого количества данных.

Фото: ASUS

Основной дисплей – один из лучших в мире, потому что используется самая прогрессивная на сегодняшний день и самая дорогая матрица OLED, которую мы привыкли видеть в топовых смартфонах. Она отличается натуральной цветопередачей с настоящим черным цветом. А благодаря индивидуальной подсветке каждого пикселя, мы получаем матрицу без засветов и искажения цветовой гаммы. Этот дисплей очень понравится контент-мейкерам, ведь он позволяет создать идеально откалиброванную картинку, пригодную даже для большого кино. Разрешение матрицы 3840 х 2160, т.е. 4К. Если картинка покажется слишком мелкой, можно воспользоваться средствами масштабирования для достижения максимального комфорта без потери качества.

Дополнительный дисплей расположен сразу под основным – на месте клавиатуры. Производитель озаботился сокращением расстояния между основным дисплеем и второстепенным, что непременно сказалось на удобстве работы. Благодаря тому, что физически ширина нижнего экрана аналогична ширине основного, мы получаем не просто еще один дисплей, он воспринимается как продолжение основного. При желании, можно раскрыть файл одновременно на два дисплея и работать будет комфортно. Разрешение второго дисплея 3840 х 1100, т.е. тоже 4К, просто уменьшенный но высоте. Оба дисплея, и верхний и нижний – сенсорные, а в комплекте идет фирменный стилус. Нижний дисплей матовый, в то время как верхний покрыт защитным стеклом. Это правильное решение, потому что на нижний дисплей придется смотреть под углом, и обладая стеклянной поверхностью он собирал бы много бликов.

Фото: ASUS

Клавиатура вынесена в нижнюю часть, к чему быстро привыкаешь. К тому же, в комплекте поставляется качественная подставка для запястий. Подсветка клавиш белая, яркая, читается хорошо при любом освещении. Справа от клавиатуры разместился цифровой тачпад, который в любое время готов превратиться в NumPad, достаточно просто нажать клавишу в углу, и светодиодная подсветка покажет всё, что скрыто.

Технические характеристики на высоте. Доступен новейший восьмиядерный процессор Intel Core i9-9980HK для максимальной вычислительной производительности, и игровая видеокарта NVIDIA RTX 2060, которая увеличит скорость обработки и создания фото- и видео- контента. Объем оперативной памяти от 8 до 32 Гбайт, и доступны три варианта накопителей: 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. Любой из трех вариантов накопителей работает по технологии NVMe и показывает высочайшие скорости чтения и записи. Это позволит мгновенно открывать любой файл и запускать даже самую тяжелую программу за считанные секунды. Отдельно хочется отметить ИК-камеру с поддержкой аутентификации по распознаванию лица. Это повышает безопасность ваших данных и скорость разблокировки устройства. Также UX581 один из первых ноутбуков, поддерживающих стандарт Wi-Fi 6, что позволяет ему работать в сетях нового поколения с максимальной скоростью.

Фото: ASUS

Ноутбук ASUS UX581 ZenBook Pro Duo – инновационное устройство, меняющее взгляд на привычные вещи. Отныне, вы можете работать на одном устройстве и двух дисплеях одновременно. Это кратно повышает производительность труда в различных специализированных задачах. Ну и, конечно, UX581 не оставит вас без внимания и вопросов окружающих. Стоимость новики варьируется от 239 990 до 289 990 рублей в зависимости от комплектации.

Автор:Денис Свириденко