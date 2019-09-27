Светлана Давиденко уходит с поста главы департамента соцразвития Югры

В понедельник, 30 сентября, Светлана Давиденко уйдет с должности директора департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа—Югры. По словам губернатора Натальи Комаровой, она переезжает в другой регион России.

С 1 октября и.о. руководителя департамента будет первый заместитель директора ведомства Тереза Пономарева. Тогда же начнется общественный отбор кандидатов на должность.

Светлана Давиденко родилась в Нижневартовске в 1968 году. В 1997 году окончила Уральскую академию госслужбы. Была инспектором по выплатам пенсий в Челябинске, после — инспектором отдела соцобеспечения в управлении соцзащиты населения администрации Нижневартовска. Возглавляла управление соцзащиты населения по Нижневартовску и Нижневартовскому району. Работала в учебно-методическом центре дополнительного профессионального образования «Статус». С июля 2017 года была назначена директором окружного департамента соцразвития.