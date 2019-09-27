Совет федерации усилил проверку кандидатов в сенаторы после дела Арашукова

Совет федерации (СФ) усилил механизмы проверки кандидатов в сенаторы после истории с бывшим членом верхней палаты парламента от Карачаево-Черкесской Республики Рауфом Арашуковым, который обвиняется в ряде преступлений, в том числе в двух убийствах. Происшедшее стало для СФ «редким случаем», заявила спикер Валентина Матвиенко.

«Это, конечно же, ответственность регионов, которых Конституция наделила исключительным правом делегировать своих представителей в палату»,— сказала госпожа Матвиенко в интервью «РИА Новости».

Напомним, Рауфа Арашукова и его отца задержали 30 января. Арашукова-старшего подозревают в организации преступного сообщества (ОПС) и хищении газа на 30 млрд руб. с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а экс-сенатора — в организации нескольких преступлений этой ОПС, в том числе двух убийств: лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева Фраля Шебзухова. Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Арашукову-младшему грозит пожизненный срок, а его отцу — до 25 лет лишения свободы. Оба свою вину отрицают.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «За сенатором пришли в Совет федерации».