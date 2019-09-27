Ульяновское МУП «Водоканал» не выплачивало более 900 тыс. рублей зарплаты

В Ульяновской области руководство МУП «Водоканал» не выплачивало заработную плату 27 работникам, задолжав более 900 тыс. руб., сообщает региональная прокуратура. Долг накопился в период с апреля по август этого года.

В отношении и.о. директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). В результате администрация МУП «Водоканал» выплатила работникам в сентябре текущего года более 220 тыс. руб.

Алена Смирнова