В Пензе закладывают средства на строительство новой детской поликлиники

В Пензе на улице Володарского будет построена новая детская поликлиника. Сейчас городская администрация ведет формирование земельного участка, сообщили на совещании по строительству медицинского учреждения под руководством губернатора Ивана Белозерцева.

Технические условия для проекта медучреждения на 6 тыс. кв. м будет готовить региональное министерство здравоохранения. «На следующей сессии законодательного собрания необходимо заложить средства на проектно-сметную документацию, а затем объявить конкурс на ее изготовление», - уточнил глава региона.

По официальным данным, в Пензе насчитывается 96 тыс. детей.

Иван Сергеев