27 сентября, пятница
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

В Пензе закладывают средства на строительство новой детской поликлиники

В Пензе на улице Володарского будет построена новая детская поликлиника. Сейчас городская администрация ведет формирование земельного участка, сообщили на совещании по строительству медицинского учреждения под руководством губернатора Ивана Белозерцева.

Технические условия для проекта медучреждения на 6 тыс. кв. м будет готовить региональное министерство здравоохранения. «На следующей сессии законодательного собрания необходимо заложить средства на проектно-сметную документацию, а затем объявить конкурс на ее изготовление», - уточнил глава региона.

По официальным данным, в Пензе насчитывается 96 тыс. детей.

Иван Сергеев


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя