В Ростове здание ОФК Банка на Пушкинской выставили на торги за 73,8 млн рублей

Бывшее здание ОФК Банка в Ростове по ул. Пушкинская, 3 выставили на торги, сообщается на сайте Российского Аукционного дома. Это нежилое здание общей площадью 470,3, кв. м, расположенное на земельном участке 285 кв. м. Земельный участок под объектом оформлен на праве собственности и имеет соответствующее целевое назначение.

«Здание имеет все необходимые коммуникации, систему пожарной сигнализации и оповещения, контроль управления доступом, систему кондиционирования и видеонаблюдения, частично оснащено банковским оборудованием и мебелью. Там установлены маршрутизаторы, банкомат, вакуумный упаковщик, мониторы, МФУ, принтера, сейфы, сортировщики банкнот, столы, шкафы, холодильник. В 50 метрах от объекта имеется большая платная парковка. Здание имеет кабинетную планировку, выполнен качественный ремонт»,— говорится в описании объекта.

Торги будут проводиться по системе открытого английского аукциона 6 ноября этого года. Начальная цена здания 73,8 млн руб. с шагом на повышение 3,7 млн руб. Сумма задатка составляет 7,4 млн руб. Объект продается в рамках процедуры банкротства банка.

Арбитражный суд Москвы 13 августа прошлого года признал ПАО «ОФК Банк» банкротом и открыл в отношении кредитной организации конкурсное производство. Четырьмя месяцами ранее банк лишился лицензии.

Дарья Голякова