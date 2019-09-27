В Тюмени помощник механика утонул в зерне

Помощник механика в учебном хозяйстве государственного аграрного университета Северного Зауралья (расположен в Тюмени) умер, утонув в зерне, сообщает госинспекция труда в Тюменской области. К административной ответственности может быть привлечено руководство.

По материалам дела, инцидент произошел 15 августа. Работникам учебного хозяйства было выдано задание. Позднее механик отправил своего помощника обедать. На обеде его не было. А после звонков до работника механик увидел в бункере среди зерна часть спецовки пропавшего. Помощника откопали из-под зерна. Механик остановил загрузку сушилок. У работника не прощупывался пульс. Как рассказали в тюменской гоинспекции труда, пострадавший употреблял алкоголь.

По результатам расследования, в компании не было контроля со стороны руководства за выполнением работ «без прохождения периодического медицинского осмотра», не отслеживались факты употребления алкоголя, а также «не в полной мере обеспечивалось наличие комплекта нормативно-правовых актов по требованиям охраны труда».