Евротур, круиз или путь домой

27 сентября весь мир отмечает День туризма. Открытие новых уголков нашей планеты, неожиданный взгляд на знакомые места, приятные встречи и новые знакомства — все это дарят нам путешествия, делая жизнь интереснее и богаче. И даже если сейчас собрать чемодан и отправиться в путь нельзя, то достаточно включить один из фильмов из специальной подборки «Коммерсантъ Стиль» и онлайн-кинотеатра ivi, чтобы перенестись в новую точку на карте мира.

Добро пожаловать в Рим

Проблемы отцов и детей приобретают особое звучание, когда речь идет о подросшей дочери и ее избраннике. А уж если семейная сцена разыгрывается в Италии, то страсти кипят особенно бурно. Джованни был в командировке, а когда вернулся в Рим, то обнаружил, что его дочь Агнесса встречается с парнем, который не устраивает отца. Джованни решает действовать через мать молодого человека Монику, но внезапно сам сближается с женщиной, которая, казалось бы, совсем далека от его обычного круга.





До скорой встречи

Он — футболист из Америки. Она — россиянка, работающая барменом на круизном лайнере и одна воспитывающая сына. В какой-то момент оба решили начать с чистого листа и отправились в круиз: она — чтобы заработать, он — чтобы забыть неприятности, обрушившиеся на него. Надо ли говорить, что случайная встреча стала настоящей встречей двух сердец. Смотрите красивую историю любви на ivi.





Угоняя лошадей

Просмотр этого фильма отправляет нас в Норвегию середины прошлого века. Тронд (Стеллан Скарсгард) переживает смерть жены и решает вернуться из Осло в родную деревню. Там он встречает старого друга Ларса и вспоминает давно забытые годы отрочества — много лет назад он пережил трагедию, которая повлияла на все его мировосприятие.





Великий северный путь

В XVII веке Семен Дежнев исследовал Сибирь и Северную Америку и первым прошел Берингов пролив. Спустя почти 400 лет этим же путем прошел фотограф и путешественник Леонид Круглов. «Великий северный путь» — это захватывающая и невероятно красивая документальная картина, посвященная величию природы и отваге людей, которые отправлялись осваивать неведомые земли.





Евротур

Скотт — американский юноша, только что окончивший школу. Но настроение у него не радужное: подруга его бросила, ее новый бойфренд унизил, а знакомая по переписке Микки перестала отвечать на письма. Скотт понимает, что невольно обидел Микки и хочет перед ней извиниться лично. И ничего, что девушка живет в Германии: вместе со своим другом Купером Скотт готов совершить большой вояж по Европе, чтобы добраться до девушки.





Путь домой

В путешествия отправляются не только люди, но и животные. Белла — очаровательный бездомный щенок, и ее хозяином становится Лукас, нашедший собаку на улице. Белла вырастает верным и чутким другом, но по стечению обстоятельств расстается с хозяином. Тот уезжает за 400 километров от своей любимой собаки, и Белла решает во что бы то ни стало найти Лукаса.





Невероятная жизнь Уолтера Митти

Уолтер Митти (Бен Стиллер) работает в журнале, но его жизнь совсем не так интересна, как статьи в этом издании. Он обычный клерк, который лишь мечтает о путешествиях и приключениях. В один прекрасный день Уолтер вынужден поменять привычный уклад: редакции журнала необходимо найти фотографа, который ведет уединенный образ жизни и не выходит на контакт. Герой отправляется в рискованное путешествие, и скоро ему предстоит преодолеть Гималаи, посетить Гренландию и Исландию. Смотрите на ivi фильм, режиссером которого выступил сам известный комик Бен Стиллер.



