Микрорайон в Верхнем Уфалее вновь остался без воды из-за аварии

В Верхнем Уфалее произошла очередная коммунальная авария. Из-за порыва водовода на перекрестке улиц Победы и Лермонтова без воды остался микрорайон «Никельщик». Коммунальные службы ведут ремонтные работы, сообщили в администрации Верхнего Уфалея. Аварию обещают устранить в течение дня.

В Верхнем Уфалее были перебои с водоснабжением с 21 по 26 сентября в центральной части города из-за того, что вышел из строя насос на водозаборной скважине. Был подключен резервный, но он тоже сломался. Временно были установлены два новых насоса, но их мощности не хватало, чтобы доставлять воду на верхние этажи жилых домов.

В ночь на 26 сентября в Верхнем Уфалее установили и запустили новый насос высокой мощности, благодаря которому водоснабжение в городе начало восстанавливаться. Потребуется еще некоторое время, чтобы резервуары полностью наполнились, отмечают в региональном минстрое. «Сейчас в городе специалисты продолжают наладку системы водоснабжения и отработку параметров тока на насосе – чтобы отрегулировать работу оборудования. По-прежнему работают шесть машин, которые развозят жителям воду. До тех домов, что расположены на возвышенности, вода немного не доходит еще, нужно заполнение резервуара для этого. На это уходит некоторое время», - сообщил глава регионального минстроя Виктор Тупикин.