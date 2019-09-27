Группа ГАЗ поставит Московской области более 630 модицифированных ЛиАЗов

Группа ГАЗ запустила серийное производство автобусов ЛиАЗ в пригородной модификации, разработанной для Московской области, сообщает пресс-служба компании. К середине 2020 года для Подмосковья будет построено 632 низкопольных пригородных автобуса и 29 автобусов для обучения водителей.

По информации министерства транспорта Московской области, автобусы закупят в лизинг по контракту с АО «Сбербанк Лизинг» стоимостью 9,3 млрд. руб. Согласно документам на сайте госзакупок, стоимость одного пригородного автобуса составит 12 млн руб., стоимость учебного автобуса – 11,86 млн руб. Также в лизинговый контракт вошли и другие транспортные средства, которые планирует закупить ведомство. Первые 100 ЛиАЗов планируется передать в Подмосковье до конца осени. До конца года группа ГАЗ планирует построить 300 машин.

В новой модификации увеличено количество сидячих мест с 28 до 42. В салоне установлены Wi-Fi-роутеры и USB-зарядки для гаджетов. Дизельные двигатели соответствуют стандарта «Евро-5».

Анастасия Еремина