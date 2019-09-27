Две компании из Удмуртии вошли в ТОП-500 крупнейших по выручке организаций России

В ТОП-500 крупнейших организаций России по выручке вошли ОАО «Удмуртнефть» и ООО «Комос Групп» из Удмуртии. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте РБК.

ОАО «Удмуртнефть» поднялось в рейтинге со 122 на 111 место. Выручка компании за 2018 год составила 135 млрд руб., что на 35% больше показателя предыдущего года. Прибыль увеличилась на 56% и составила 33 млрд руб.

ООО «Комос Групп» опустилось с 259 на 285 место. Выручка компании за прошлый год составила 42 млрд руб., увеличившись на 4%, прибыль — 1,31 млрд руб., что больше значения 2017 года на 71%.