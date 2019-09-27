В Магнитогорске строительная компания возводит жилой микрорайон вместо магазина

Администрация Магнитогорска заявила о незаконном строительстве пяти многоквартирных домов на улице Суворова в Правобережном районе и попросила горожан воздержаться от покупки квартир в новостройках, чтобы «не пополнить армию обманутых дольщиков».

«Разрешение на строительство данных объектов мэрией не выдавалось, по всем признакам ведется самовольная застройка. Администрация намерена инициировать снос самовольно построенных домов»,– сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день из пяти четырехэтажных домов два возведены полностью, третий почти завершен, сообщает «Верстов. Инфо». Известно, что застройщик – ООО «Новый формат» получил земельный участок под строительство торгового объекта несколько лет назад. Работы на площадке начались весной. Летом стало очевидно, что возводятся жилые дома, и, несмотря на обращение жителей, городская администрация до последнего момента никак не реагировала на этот факт. Застройщик активно продает квартиры в интернете.