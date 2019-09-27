Власти Татарстана ждут положительного решения по строительству ВСМ Москва-Казань

Власти Татарстана надеются на положительное решение федерального центра по строительству ВСМ Москва-Казань. Об этом на проходящем в Уфе форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС заявил глава минэкономики республики Фарид Абдулганиев, сообщает ТАСС.

По его словам, высокую загрузку магистрали в случае ее создания будет давать промышленный потенциал Татарстана, а именно нефтедобыча, нефтепереработка и машиностроение. Кроме того, «есть потенциал загрузки для дальнейшего развития тех регионов, которые будут по пути следования ВСМ», уточнил министр.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана планирует продлить резервирование земельных участков для госнужд под строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань на три года.

"Ъ-Казань"