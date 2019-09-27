Новый парк в Краснодаре построят в районе микрорайонов Молодежный и 9-я Тихая

Фото: администрация Краснодара

В столице Кубани планируют разбить новый сквер в районе микрорайонов Молодежный и 9-я Тихая. Жители территории высказались против строительства там поликлиники, сообщили в мэрии. Основную концепцию благоустройства нового парка городская администрация определила вместе с жителями.

Фото: администрация Краснодара

По решению большинства, в парке будет преобладать природный ландшафт, по максимуму сохранены все деревья, а часть парка останется нетронутой. Все малые архитектурные формы будут природных цветов и материалов. «Также мы постарались учесть пожелания по функционалу территории, в том числе — наличию велодорожки», — рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Фото: администрация Краснодара

Площадь нового парка в районе микрорайонов Молодежный и 9-я Тихая составит 4,5 га. Поручение благоустроить зеленую зону дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с жителями. Зеленый участок расположен между двумя застроенными жилыми и является единственным местом, где можно создать полноценный парк. Ранее здесь планировалась жилая и коммерческая застройка.

Василий Хитрых