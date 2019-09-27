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Фото: Андрей Абрамов

В регионе вдвое повысили штрафы за нарушение требований благоустройства

Власти считают, что это поможет защитить благоустроенные территории.

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Региональный парламент принял решение об усилении административной ответственности за такие проступки после обращения главы города Владимира Панова.


Региональный парламент принял решение об усилении административной ответственности за такие проступки после обращения главы города Владимира Панова. Предусмотренные в КОАП санкции охраняют не только капитальные строения, но и зеленые насаждения - штрафы будут назначаться за повреждение деревьев, кустарников, газонов и цветников.

Штраф для должностных лиц за порчу городского имущества составит от четырех до восьми тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.

Депутаты посчитали необходимым принять эти изменения в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода, поскольку на территории города активно ведутся работы по благоустройству, результаты которых нужно защитить от вандализма.

Вице-спикер Заксобрания Ольга Щетинина сообщила, что следующим в списке на благоустройство стоит Нижегородской кремль.

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