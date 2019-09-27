На нацпроект «Чистая вода» в Свердловской области потратят более 2,5 млрд рублей

Реализация национального проекта «Чистая вода» в Свердловской области до 2024 года потребует более 2,5 млрд руб., сообщили в департаменте информполитики региона. Из федерального бюджета будет выделено свыше 2,3 млрд руб., из областного — 177 млн руб.

Как добавил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, власти также рассчитывают на внебюджетные источники финансирование проекта и частные инвестиции в рамках концессионных соглашений. По предварительным данным, их сумма может достигать 2,5 млрд руб.

По словам и.о. губернатора Алексея Орлова, в первые три года реализации нацпроекта «качество питьевой воды улучшиться более чем для 500 тыс. уральцев».