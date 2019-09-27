Цены на размещение в гостиницах Петербурга на время ЧЕ-2020 ограничат

Правительство РФ намерено ограничить рост цен в гостиницах Петербурга в период проведения матчей Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает ТАСС, власти намерены устанавить пределы для максимальных тарифов на размещение в гостиничных номерах. Так, аренда места в самом дешевом хостеле не сможет быть выше 1 тыс. рублей. Максимальный тариф для пятизвездочной гостиницы в сутки составляет 525 тыс. руб. Средняя ставка за номер в отелях города не превысит 15 тыс. рублей за сутки. Законопроект был подготовлен записке Минэкономразвития и направлен на предотвращение спекулятивного роста цен.

Напомним, что перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году все гостиницы города были классифицированы. Перед проведением мундиаля Роспотребнадзор выносил решение о штрафах в отношении петербургских отелей, завышавших цены перед ЧМ-2018.