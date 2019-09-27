Причиной возгорания на сухогрузе в Самарской области могло стать короткое замыкание

Причиной пожара на сухогрузе «Волго-Балт-205» на Саратовском водохранилище в районе Федоровских лугов, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Установлен факт возгорания в машинном отделении. Предварительная причина произошедшего - короткое замыкание в распределительном щитке энергосистемы в машинном отделении сухогруза», — говорится в сообщении.

Сухогруз следовал по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань и перевозил 300 т металлоконструкций. Площадь пожара составляет 40 кв. м. На месте работают 70 специалистов МЧС, создано три боевых участка. Тушение пожара осуществляется при помощи пожарного катера. В настоящее время пожар локализован.

Алена Смирнова