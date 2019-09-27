В гольф-клубе Pine Creek сменился гендиректор

Сергей Акулинин назначен генеральным директором гольф-клуба Pine Creek Golf Resort, расположенном в Сысерти (Свердловская область). Он сменил Олега Кустикова, который руководил клубом с его основания в 2013 году и теперь останется его президентом. Кроме того, с 1 ноября гольф-клуб покинет управляющий директор Иван Коматина, который решил вернуться на родину в Сербию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до гольф-клуба господин Акулинин руководил ООО «Пипл» (Москва, ресторанная деятельность), ЗАО «Розовая пантера» (Москва, торговля оптовая продуктами, напитками и табачными изделиями), ООО «ПЦ Триумфальная арка» (Вологда, ресторанная деятельность), ООО «Клуб СВ» (Москва, деятельность в области отдыха и развлечений), ЗАО «Инвест клуб» (Москва, зрелищно-развлекательная деятельность).

Pine Creek Golf Resort — единственное на Урале чемпионское 18-луночное гольф-поле, открывшееся официально в мае 2013 года. Площадь курорта составляет 250 га, из которых 75 га — гольф-поле.