Профессиональные состязания прокатчиков

В корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор поста управления стана горячей / холодной прокатки».

В этом году конкурс, традиционно проходивший при поддержке Магнитогорского металлургического комбината, с полным правом можно было назвать международным. Из двадцати его участников шестнадцать человек представляли прокатные подразделения ПАО «ММК», остальные – гости из Беларуси. В настоящее время в КЦПК «Персонал» проходят обучение 13 работников белорусского Миорского металлопрокатного завода, четверо из них и стали участниками профессионального состязания прокатчиков.

Цель конкурса профессионального мастерства - определение качества профессиональной подготовки операторов поста управления стана горячей и холодной прокатки, широкая пропаганда и повышение престижа рабочих профессий, выявление и поощрение лучших высококвалифицированных работников, обладающих выдающимися профессиональными знаниями и мастерством. К участию в конкурсе допускались операторы поста управления стана горячей/холодной прокатки с квалификационным разрядом не ниже 4-го.

По традиции, конкурсные задания состояли из теоретической и практической частей. Во время проверки теории (оценка профессиональных знаний) участникам было необходимо за 30 минут ответить на 15 тестовых вопросов, касающихся технологических и теоретических аспектов прокатки – формирование микроструктуры и механические свойства, регулирование толщины прокатываемой полосы, формирование профиля и качества поверхности.

Затем участники приступили к практической части, состоявшей из трех заданий. В первом из них участникам было необходимо определить в 10 образцах продукции прокатного производства те или иные дефекты. Как отметил и.о. начальника термического участка ЛПЦ-5 ПАО «ММК» Александр Пащеня, плюс этого задания в том, что участники, работающие в горячих цехах, увидели те дефекты, которые выявляются уже в цехах холодной прокатки, а те, кто работает в холоднокатаном производстве, увидели начальный этап производства их дефекта на первом переделе.

Второе практическое задание выполнялось на мультимедийном тренажере, имитирующем клеть стана 2000 горячей прокатки и позволяющем визуализировать конструктивные элементы и оборудование основных узлов прокатного стана и виртуально управлять технологическим процессом производства. Третье практическое задание участники выполняли в виде презентации технологического процесса производства горячекатаного/холоднокатаного проката в программе Power Point.

По итогам конкурса были определены шесть призовых мест - три среди операторов станов холодной прокатки и три среди операторов станов горячей прокатки:

Горячая прокатка:

1 место Чевтаев Д.Е. ЛПЦ-10

2 место Голиков В.Л. ЛПЦ-4

3 место Колмаков В.А. ЛПЦ-4

Холодная прокатка:

1 место Раловец А.К. (ООО «Миорский металлопрокатный завод»)

2 место Жвирбля Е.Ч. (ООО «Миорский металлопрокатный завод»)

3 место Сверчков А.И. ЛПЦ-8

Призеры по условиям конкурса получили денежные призы – 10, 7 и 5 тысяч рублей в соответствии с занятым местом.