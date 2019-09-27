В январе-августе 2019 года средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 4,4%

В январе-августе 2019 года средний размер автокредита в Удмуртии составил 606,4 тыс. руб. Это на 4,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России средний размер автокредита в январе-августе текущего года составил 767,2 тыс. руб., увеличившись на 7%.

Наибольший средний размер автокредита в январе-августе 2019 года отметили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Иркутской области и Краснодарском крае. Он составил 1,11 млн руб., 960,3 тыс. руб., 938,8 тыс. руб., 889,7 тыс. руб. и 870 тыс. руб. соответственно. Самую большую динамику роста среднего размера автокредита зафиксировали в Ставропольском крае, Калужской области, Санкт-Петербурге, Башкирии и Рязанской области. Она составила 11,6%, 11%, 10%, 9,8% и 9,8% соответственно. Единственными регионами, в которых размер автокредита уменьшился, стали Кемеровская и Новосибирская области — снижение составило 32,3% и 6,3%. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по обозначенному виду кредитования.

«В 2019 году средние суммы выдаванных автокредитов растут умеренными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов, а доходы и долговая нагрузка находятся на приемлемом уровне»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.