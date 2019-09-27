В честь праздника

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в России отмечается День машиностроителя. В этом году он приходится на 29 сентября. В честь этого события автомобильный завод «Урал» по доброй традиции организует ряд праздничных мероприятий, представляя к наградам и поощрениям лучших работников предприятия. В честь профессионального праздника свыше ста автозаводцев отмечены различными ведомственными и корпоративными наградами за весомый вклад в эффективную работу предприятия, за успехи в трудовой деятельности, за многолетний добросовестный труд.
29 сентября автомобильный завод «Урал» отмечает профессиональный праздник – День машиностроителя. День машиностроителя давно стал традиционным праздником автозаводцев. Сегодня автозавод «Урал» благодаря расширению и обновлению модельного ряда с учетом требований рынка грузовой техники и мнения потребителей, развитию товаропроводящей сети, является одним из лидеров российского рынка полноприводных грузовых автомобилей. Диверсификация продуктовой линейки, постоянное обновление модельного ряда с учетом требований рынка грузовой техники и мнения потребителей, являются одними из основополагающих принципов деятельности предприятия. Завод «Урал» реализует ряд различных социальных программ в сфере обучения молодежи, отдыха детей, досуга, пенсионного обеспечения, помощи детям и ветеранам.
В преддверии праздника в подразделениях автозавода состоялись собрания трудовых коллективов, на которых в честь Дня машиностроителя около пятидесяти работникам автозавода вручены Почетные знаки «Ветеран «УралАЗ» и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд от распорядительного директора АЗ «Урал» Павла Яковлева. Напомним, знак «Ветеран УралАЗ» вручается женщинам, достигшим 20 лет непрерывного трудового стажа работы на предприятии, и мужчинам, проработавшим на АЗ «Урал» 25 лет. Рекордсменами по непрерывному трудовому стажу среди награжденных стали слесарь механосборочных работ центра компетенций, прототипирования и испытаний дирекции по развитию Александр Чернов и наладчик холодноштамповочного оборудования цеха нормалей Анатолий Венедиктов, которые посвятили работе на Уральском автозаводе 45 и 50 лет соответственно.
В честь Дня машиностроителя во Дворце культуры автозавода «Урал» состоится награждение сотрудников. Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены 10 работников предприятия. Почетными грамотами и благодарностями губернатора Челябинской области отмечены 11 автозаводчан. Грамотами Министерства экономического развития Челябинской области отмечены восемь сотрудников предприятия.
Об автомобильном заводе «Урал»
Автомобильный завод «Урал» (www.uralaz.ru) является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Также предприятие выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Флагманская модель предприятия – автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей – около 30%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 100 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.