Все возможности ипотеки

В Краснодаре обсудили тенденции рынка жилищного кредитования

В Краснодарском крае ипотека была и остается драйвером не только банковского сектора и строительной отрасли, но и всей экономики региона. Внимание застройщиков и риэлторских агентств приковано к ипотечным банковским продуктам. Рынок постоянно ищет новые возможности для увеличения продаж квартир. На бизнес-завтраке, посвященном этой теме, представители Россельхозбанка рассказали о ключевых тенденциях своим партнерам из числа строительных компаний и агентств недвижимости.

Заместитель директора Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Олег Тонконог в приветственном слове отметил, что ипотечный портфель филиала в этом году превысил 3,5 млрд руб. Сегодня банк предлагает порядка 40 ипотечных программ. А за все время банк помог улучшить жилищные условия более чем 5 тыс. семей региона. «Теперь мы активируем работу по кредитованию застройщиков», - пояснил спикер.

Начальник отдела развития партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала банка Юлия Алпатова подробнее рассказала о продуктовой линейке банка и описала его ключевые преимущества. Среди них – возможность дистанционной подачи документов на одобрение ипотеки и оперативные сроки рассмотрения заявки. При предоставлении полного пакета документов срок не превышает восьми часов. При этом банк достаточно гибок при подтверждении доходов заемщика. Например, если доходы клиент получает только от своего личного подсобного хозяйства, то банк будет это учитывать.

«Еще одно важное преимущество – дифференцированные платежи. В основном банки обязывают к равным регулярным платежам, мы же идем навстречу клиенту», - уточнила Юлия Алпатова. По ее словам, максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляет 60 млн руб., минимальная – 100 тыс. руб. При этом он выдает кредиты под покупку земельных участков в СНТ и ДНТ. Новый продукт в линейке – финансирование военной ипотеки.

Главный менеджер отдела развития партнерского канала продаж АО «Россельхозбанк» Анастасия Митина акцентировала внимание на нюансах использования материнского капитала – востребованного инструмента финансирования ипотечных сделок. Особенно он удобен, если у семьи нет средств для первоначального взноса. Также им можно погасить проценты и часть долга по кредиту. Требования к объекту покупки: недвижимость должна находиться на территории РФ, не быть аварийной и ветхой, а также соответствовать санитарным и техническим нормам.

«Еще одно важное преимущество – дифференцированные платежи. В основном банки обязывают к равным регулярным платежам, мы же идем навстречу клиенту»

Заместитель начальника отдела социальных выплат отделения ПФРФ по Краснодарскому краю Светлана Шамкина добавила, что ежегодно деньгами материнского капитала в крае распоряжаются около 28 тыс. жителей региона, и половина из этих средств направляется на погашение основного долга по ипотеке или погашение процентов.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Каширин заявил, что процент сделок с электронной регистрацией с каждым годом растет, и Росреестр это всячески приветствует, поскольку все данные хранятся в электронном виде.

Начальник отдела развития жилищно-накопительных вкладов ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» Лада Хричева напомнила о том, что в крае действуют программы социальной направленности, которые также можно использовать для улучшения жилищных условий. В частности, речь идет о социальной выплате, позволяющей внести первоначальный взнос при получении ипотечного кредита. С 2007 года, когда эта программа начала действовать, ею воспользовались более 9 тыс. семей, и было выдано кредитов на сумму порядка 4 млрд руб. Партнером программы выступает и Россельхозбанк. В программу могут вступить многодетные семьи, семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся, и работники бюджетной сферы. Размер выплаты рассчитывается на каждого члена семьи. Например, на семью из двух человек он составит 350 тыс. руб.

В мероприятии приняли участие более ста представителей компаний-застройщиков и риэлторских агентств, и каждый из озвученных вопросов приводил к дискуссии. Это явно свидетельствовало о том, что, несмотря на крайнюю востребованность ипотеки, существует масса нюансов, решение которых сделает ее еще более эффективной. Поэтому бизнес-завтрак стал не первой и не последней встречей Россельхозбанка на эту тему.