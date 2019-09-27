Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Сбербанк летом текущего года не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки с подменных номеров банка. В кредитной организации заявили, что для противодействия подобным мошенническим действиям в банке работает система фрод-мониторинга. Ранее “Ъ” удалось выяснить, что в России прошедшим летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.

«Жалобы клиентов о мошеннических звонках с подмененных номеров Сбербанка мы не фиксировали. Для защиты клиентов мы провели большую работу с операторами связи по запрету несанкционированных звонков клиентам от имени банка. Кроме того, в Сбербанке работает система фрод-мониторинга, с высокой эффективностью защищающая клиентов в том числе и от подобных мошеннических действий»,— сообщил представитель банка ТАСС.

Как выяснил “Ъ”, в течение трех летних месяцев Центральный банк направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам. В 218 случаях мобильные операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка. Еще более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований». По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров.

Подробности — в материале “Ъ” «Мошенники заняли телефоны».