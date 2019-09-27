В Саратове определены члены рабочей группы по анализу доходов главврачей

Руководителем рабочей группы для проведения анализа уровня заработной платы руководителей лечебных учреждений и достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера назначен председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Соответствующее распоряжение 26 сентября подписал губернатор Валерий Радаев.

В ее состав группы от регионального правительства области вошли заместитель председателя Сергей Наумов, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Илья Овчинников, министр здравоохранения Наталья Мазина, начальник правового управления Алексей Мудрак, начальник управления кадровой политики и государственной службы Антон Пролеткин, председатель контрольно-аналитического комитета области Наталия Фоменкова.

Марина Ковалева