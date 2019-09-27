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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Еще один фигурант дела о нефтепроводе «Дружба» остается под стражей до конца января 2020 года

Самарский районный суд в пятницу перенес заседание по делу фигуранта о загрязнении нефтепровода «Дружба», заместителя генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустама Хуснутдинова на 30 сентября.

В этот же день решился вопрос по мере пресечения в отношении еще одного фигуранта, сотрудника АО «Транснефть-Дружба» Романа Гладкова. Срок его содержания под стражей продлен до 30 января 2020 года включительно.

В апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК), краже из нефтепровода в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК) и приведении в негодность магистрального нефтепровода (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). Его фигурантами являются 13 человек.

Георгий Портнов


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