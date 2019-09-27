В Анапе завершился купальный сезон

До 15 октября все пляжи Анапы должны быть освобождены от некапитальных конструкций. Такое поручение дал глава курорта Юрий Поляков в связи с окончанием купального сезона. В настоящий момент на пляжных территориях идет демонтаж теневых навесов, рабочие убирают шезлонги и консервируют спасательные посты. Сотрудники муниципального предприятия «Объединение курортных услуг» разбирают и складывают пляжное оборудование, готовят его к вывозу, отсоединяют коммуникации.

По словам директора МУП «Объединение курортных услуг» Андрея Сидикова, уже разобрано 35% пляжных территорий. За период межсезонья объекты пляжной инфраструктуры будут приведены в порядок, а чистая пляжная территория станет прогулочной зоной для жителей Анапы и гостей города.

Василий Хитрых