«Эффективность — для дела, а успех — для себя»

В Самаре активно развивается рынок обучения и развития персонала. Один из его наиболее успешных и востребованных игроков — тренинговая компания Демиденко и Колесникова «КУРС». Ее соучредитель Сергей Колесников рассказал, чем ценно обучение в формате живого общения, почему эффективность на предприятиях не повышается, и каковы тренды отрасли в городе.



— Сейчас много учебных ресурсов и практик по менеджменту. Ознакомиться с ними можно по книгам, видеоурокам, на вебинарах. В чем преимущества тренингов в формате живого общения?

— Любой тренинг это интерактивный спектакль, где взаимодействуют все, и «артисты» и «зрители». Много эмоций, много впечатлений, а впечатление — основа памяти. Непосредственное общение с тренером и коллегами в группе позволяет участникам буквально проживать материал в совместных упражнениях, симуляциях или разбирая кейсы. Тут, как говорится, «Я услышал и забыл. Я увидел и запомнил. Я сделал и понял».

Даже такие «он-лайн понятия», как кибербуллинг, грамотное отражение атак сетевых троллей, работа с репутацией руководителя в социальных сетях, лучше всего изучать офлайн, потому что ваши живые эмоции, установки заметит и скорректирует опытный консультант.

Еще есть феномены, наблюдать которые можно только в группе. Например, особенности командной работы. Поэтому, обучение через непосредственное, совместное действие — пока еще вполне эффективная форма. Но вот Рэй Курцвейл прогнозирует, что в 2029 году программа пройдет тест Тьюринга, в 2031 многие люди добровольно станут киборгами, а в 2033 компьютеры станут обучаться без участия человека. Вероятно в то время очные, эмоционально окрашенные занятия закончатся за ненадобностью, так как будет прямой доступ к нужным группам нейронов и без громоздких тренинговых хороводов. Но, ура! Пока еще мы научаемся без этого.

— Чем управленческие тренинги отличаются от мотивирующих тренингов, тренингов личностного роста или личной эффективности?

— На управленческих тренингах совершенствуют менеджерские компетенции, которые на сегодняшний день понятны профессиональному сообществу. То есть известно, как надо работать, что знать и уметь, чтобы быть эффективным менеджером в своей компании, и при помощи тренингов менеджеры могут укреплять или развивать у себя эти нужные конкретные профессиональные компетенции. Эффективность — это просто характеристика деятельности. Можно эффективно управлять или эффективно программировать и т. п., то есть что-либо делать круто, именно так, как надо для этого бизнеса.

Тренинг личностного роста — это история про совершенствование индивидуальных качеств, помогающих успеху человека. Это вообще не про какую-либо профессию, а про то, от чего зависит наше положение в компании, в обществе, относительно других людей.

— В конце 1990-х годов исследователь Лутанс выделил понятия преуспевающего и эффективного менеджера. Кто из них лучше, для кого из них важнее тренинги по управлению?

— В том исследовании успех был определен как скорость служебного продвижения в организации. Оказалось, что успешные менеджеры сильно вкладываются в создание и поддержание сетей связей, тратят на это больше времени и делают это хорошо. При этом они мало уделяют внимания прямым менеджерским заботам: руководству, управлению исполнением. Эффективные — наоборот. В результате успешные получают от организации больше, чем эффективные, у которых счастливые — благодаря работе менеджеров — подчиненные работают с максимальной производительностью. Вот она — правда жизни! Но ни кто не лучше и не хуже, и это могут быть сменяемые состояния.

Сейчас скорость изменений колоссальная, все сложнее добиваться эффективности, затрачивая на это драгоценное время. Чаще возникает вопрос: а может быть «по поверхности», но быстрее и дальше? Выбирая обучение, многие организации говорят, что связать обучение с конкретными проблемами или задачами бизнеса трудно, не понятно, как. И при этом видят смысл в развитии у сотрудников уверенности в себе, ответственности, позитивного настроя, умения справляться со стрессом. Конечно, это не про тренинги «по менеджменту», не про эффективность.

— Давно ли в Самаре появился рынок тренингов? Как он развивается? Какие у него тренды? Каковы его перспективы? В чем заключаются его проблемы?

— Систематически бизнес-тренинги стали проводиться в Самаре примерно с 1994 года. Тогда же в Самару начали заходить бизнес-школы с настоящими образовательными программами для менеджеров. Рынок тренингов активно рос с конца 1990-х до 2011 года. Затем последовала затяжная стагнация, очень плавно переходящая в спад.

Думается, что сейчас у корпоративного сегмента этого рынка перспективы ясные. Тренинговые компании будут развивать свою экспертность (по процессу или по содержанию) и поэтому продолжат интересовать даже те организации, которые во всю развивают свои корпоративные университеты и внутреннее тренерство.

Мы сейчас выводим новый обучающий продукт. Это комплексная, сложная, но очень красивая услуга по управлению проектными командами. Оценка эффективности командной работы, набор в команду, обучение адекватной технологии командной работы на проекте, подготовка менеджеров проекта и т. п. Это для тех компаний, которые ведут проектную работу в различных отраслях, и когда от качества команды заметно зависит результат.

С открытым сегментом все сложнее. Здесь границы размываются, прежняя услуга замещается чем-то существенно более развлекательным и личностно ориентированным. Что придумают тренинговые компании в этом направлении именно для менеджеров — очень интересно, но загадочно. На региональном рынке это особый вызов.

— Что бы вы посоветовали менеджерам и руководителям компаний при выборе организации для обучения персонала? На что им следует обратить внимание?

— Обучение — это услуга доверительная и заранее оценить ее качество сложно, если вообще возможно. Материальных составляющих немного, а результат понятен будет, когда процесс завершится. Можно, конечно, пробовать, «тестировать». Но при повторе могут измениться исполнители или контекст, и результат будет другой.

Стоит помнить, что настоящие образовательные программы для менеджеров создаются не гениальными одиночками, а большими командами из практиков, исследователей, педагогов. Они разрабатывают методики, материалы и способы их реализации. Посмотрите первым делом на это, а не на сертификацию. А потом ознакомьтесь с учебным планом, специальными учебными пособиями (но не ссылками на интернет-ресурсы), с тем как обеспечен практикум и система контроля обучения. Вообще-то такие программы для Самары редкость, но они есть. С организациями, которые предлагают такие программы можно иметь дело.

Выбирая тренинговую компанию, я бы обращал внимание вот на что. Во-первых, экспертность тренеров. Сейчас можно легко посмотреть в интернете, как тренеры выступают или что пишут в своих экспертных областях. Во-вторых, есть ли специализация у тренеров. Если в тренинговой компании один-два тренера, и они проводят «любые» управленческие тренинги и фасилитации по всем вопросам, то это должно настораживать. В-третьих, готовность компании создавать для вас, перепроектировать или настраивать программы.

К слову, известно, что животные (медведи, обезьяны) в неволе живут значительно дольше, чем в дикой природе. Причина — меньше забот, страха и стресса. Можно долго работать в профессии и быть опытным, но это не значит быть квалифицированным. Неумелый профессионал сильно устает, много переживает и нервничает. Поэтому, когда мы обучаемся и повышаем свою квалификацию, мы продляем себе жизнь. Так что же получается: хоть эффективность и для дела, но и лично для меня польза? Не об этом ли Конфуций: «Я днями целыми не ел и ночи напролет не спал — все думал, но напрасно, полезнее — учиться».

Беседовал Георгий Портнов