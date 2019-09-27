В Оренбуржье на модернизацию детских медучреждений направили 200 млн рублей

В этом году на развитие и модернизацию медучреждений для детей в Оренбургской области выделено около 200 млн руб. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, в рамках программы «Развитие детского здравоохранения Оренбургской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям» закуплено 79 единиц медоборудования для 19 медучреждений региона, в том числе аппараты УЗИ, рентген-аппараты и эндоскопическое оборудование. В регионе модернизированы 11 детских учреждений. На эти цели выделено 141,5 млн руб. из федерального бюджета и 47,2 млн руб. – из регионального.

Полностью реконструированы и укомплектованы консультативно-диагностическая поликлиника в структуре детской городской больницы в Оренбурге и детское поликлиническое отделение Сорочинской больницы. Еще в девяти детских поликлиниках и поликлинических отделениях региона заканчивается модернизация. На сегодня детские поликлиники области укомплектованы медоборудованием на 95%.

Ани Айвазян