Социальная помощь семьям Новосибирской области в 2019 году составит 25 млрд рублей

Как рассказал 26 сентября на пресс-конференции глава регионального министерства труда и социального развития Ярослав Фролов, сегодня в регионе семьям оказывается поддержка в рамках нацпроекта «Демография». Помощь включает денежные выплаты, пособия, трудоустройство молодых мам и другие меры.



«Так, семьям, воспитывающим детей, предоставляется 26 различных федеральных и региональных выплат и пособий, в 2019 году совокупный объем расходов — более 25 млрд руб.»,— сообщил Ярослав Фролов.

По информации министерства, для многодетных семей предусмотрены ежемесячные денежные выплаты в размере прожиточного минимума. Размер выплаты в 2019 году — более 11 тыс. руб., получателями являются более 11 тыс. многодетных семей. Также в регионе существует областной семейный капитал, который предоставляется населению при рождении третьего либо последующего ребенка. Его сумма около 104 тыс. руб.

Жителям Новосибирской области также предусмотрено единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. Оно предоставляется семьям, в которых один из супругов не достиг 30-летнего возраста. В 2019 году уже более 7 тыс. человек получили эти выплаты из областного бюджета.

Для содействия занятости женщин в регионе предусмотрено профессиональное обучение и повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Ежегодно около 600 женщин проходят обучение. Уровень трудоустройства после прохождения обучения достигает 99%. Финансирование этого направления составляет в этом году 9 млн руб.

В 2019 году министерство активно приступило к реализации другого социального проекта «Старшее поколение», отметил Ярослав Фролов. Ключевые цели программы — увеличение продолжительности жизни и повышение ее качества. Объем средств областного бюджета на эти цели в 2019 году составляет 99,9 млн руб. В частности, центрами занятости населения Новосибирской области организуется обучение граждан предпенсионного возраста по 129 образовательным программам. В 2019 году планируется обучить не менее 923 граждан.

Ярослав Фролов также отметил, что в регионе формируются системы долговременного ухода. Основные задачи — создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья комфортных условий жизни для поддержания физического и психологического здоровья пожилых людей. Мероприятия этого направления включают школы здоровья, университеты третьего возраста, обучение родственников основам ухода, службы сиделок, приемные семьи для одиноких пожилых людей.