Фигурант дела о нефтепроводе «Дружба» останется в СИЗО до конца января

Самарский районный суд в пятницу оставил под стражей фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба». Речь идет о бывшем генеральном директоре ООО «Нефтеперевалка» Светлане Балабай. Она будет находиться в СИЗО еще четыре месяца, до конца января 2020 года.

В апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК), краже из нефтепровода в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК) и приведении в негодность магистрального нефтепровода (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). Его фигурантами являются 13 человек.

Георгий Портнов