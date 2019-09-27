В Ростове пройдет экологическая акция последователей Греты Тунберг

Ростовские активисты международного движения Fridays For Future проведут в городе акцию, посвященную проблемам экологии, сообщается в группе организаторов во «Вконтакте». Акция пройдет в формате пикетной очереди сегодня в 16.00 напротив Публичной библиотеки.

«К сожалению, нам не удалось согласовывать массовый пикет, поэтому для акции был выбран формат пикетной очереди. Он заключается в том, что желающие по очереди выходят с плакатом стоять в одиночном пикете 5-10 минут, в то время как остальные ждут своей очереди. Просьба всем иметь с собой документы, подтверждающие личность, не закрывать лица, не приносить алкоголь и опасные предметы», - говорится в сообщении.

Fridays For Future — молодежное движение, вдохновленное шведской школьницей Гретой Тунберг. Целью движения является привлечение внимания к проблеме климатического кризиса.

Дарья Голякова