Депутаты Юга поддержали предложение коллег из Ростовской области о борьбе с амброзией

На пленарном заседании XXXI конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации депутаты Юга России поддержали предложение донского парламента усилить административную ответственность за непринятие мер по борьбе с амброзией. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области.

Как сказано в сообщении, проблема эффективной борьбы с амброзией актуальна для всех субъектов Российской Федерации, которые входят в Южный федеральный округ. Заместитель председателя Заксобрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко отметил, что на сегодняшний день амброзия произрастает более чем на 6 млн га земель. «Амброзия несет очень большой урон сельхозтоваропроизводителям, которые отправляют свою продукцию на экспорт, а также в другие регионы России. Кроме того, это касается здоровья людей — многие страдают от аллергии уже долгое время. Таких людей только в Ростовской области около 300 тыс.»,— приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

Депутаты просят федеральные власти выделить в новом кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях отдельный состав административного правонарушения с указанием конкретных противоправных действий (бездействия) в отношении амброзии и предусмотреть повышенные санкции за совершение таких правонарушений.

Кристина Федичкина