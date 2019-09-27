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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ЗРМ «Эртильский» не смог вывести имущество из-под ареста

Панинский райсуд Воронежской области отказал конкурсному управляющему завода растительных масел (ЗРМ) «Эртильский» Марине Осиповой в освобождении от ареста имущества предприятия.Об этом DeFacto сообщает со ссылкой на материалы суда.

Арест был наложен на семь нежилых зданий общей площадью 22,9 тыс. кв. м, находящихся в залоге у Россельхозбанка, в рамках рассмотрения гражданских исков потерпевших по уголовному делу экс-гендиректора завода Салиха Конакова. Теперь конкурсный управляющий снова не сможет выставить имущество завода на торги.

Напомним, торги по продаже имущественного комплекса «Эртильского» были объявлены в середине января. Их планировали провести 21 февраля. Но затем они были отменены, и госпожа Осипова долгое время не могла объявить повторные торги.

О том, кто сейчас работает на маслозаводе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Благо" загружает "Эртильский"».

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