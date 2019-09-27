Долгострой в Красной Поляне Сочи не смогли продать с торгов за 720 млн рублей

Открытые торги по реализации недвижимого имущества ООО «Камелияинвест» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Единым лотом с начальной стоимостью 720 млн руб. на аукцион были выставлены объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке площадью 10 тыс. кв. м в поселке Красная Поляна по улице Защитников Кавказа, а также право аренды земельного участка под строительство многофункционального многоквартирного жилого комплекса на землях населенных пунктов. Уточняется, что имущество находится в залоге у ООО «КИФА-Торги».

В отношении ООО «Камелияинвест» была введена процедура наблюдения в мае 2015 года по иску Сбербанка, предъявившего обществу 970 млн руб. задолженности. В октябре 2015 года компания была признана банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Материалами дела было подтверждено, что в реестр требований включены кредиторы с совокупным объемом требований в 1,9 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Камелияинвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Владельцем 100% долей в уставном капитале общества (10 тыс. руб.) является Виктор Попов, член совета директоров пансионата Олимпийский-Дагомыс. По итогам финансовой деятельности компания не показывала выручки, зато с 2016 по 2018 годы были зафиксированы убытки в объеме 1,5 млн руб., 1, 4 млн руб. и 1,3 млн руб. соответственно.

Дмитрий Михеенко