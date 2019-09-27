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Краевые депутаты предложили снизить ставки для технопарков по упрощенной системе налогообложения

Депутат заксобрания Пермского края Георгий Ткаченко на круглом столе, посвященном проблемам налогообложения, предложил снизить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для технопарков. Принятый краевым парламентом в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения» предлагает установить для резидентов индустриальных и технопарков льготные ставки по УСН: 2% (налоговая база — доходы) и 7% (налоговая база: доходы минус расходы). Господин Ткаченко предлагает снизить эти ставки до 1% и 5%.

«Уже сейчас действуют пониженные ставки (1% и 5%) для организаций с численностью не более 15 человек, которые занимаются научными исследованиями, образованием и еще рядом видов деятельности. Резиденты технопарков, как правило, вписываются в эту группу. На мой взгляд, новые льготы не могут быть меньше существующих»,— пояснил депутат. Вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов ответил, что новые льготы, в отличие от существующих, не предполагают ограничения по численности. «Сделав супер-льготные условия для резидентов технопарков, нам придется возвращаться к обрабатывающим производствам, научным организациям, снимая ограничение по численности. Мы не можем плодить льготы бесконечно»,— заявил чиновник.

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