В этом году на СКЖД поступило девять новых локомотивов

За восемь месяцев этого года на СКЖД поступило три маневровых тепловоза серии ТЭМ-14 и шесть пассажирских тепловозов серии ТЭП70БС, сообщает пресс-служба компании.

Новые локомотивы используются в Ростовском и Краснодарском регионах дороги. Маневровые тепловозы закреплены на станциях Лихая, Новомихайловская, Божковская. Пассажирские тепловозы работают на участке Разъезд 9 км – Анапа. СКЖД планирует постепенно выводить из эксплуатации устаревшие локомотивы, планомерно заменяя из новыми.

Дарья Голякова