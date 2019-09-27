В Удмуртии задержали трех подозреваемых в кражах рязрядников с линии электропередач на 450 тысяч рублей

Жителя Ижевска и двух жителей Увы подозревают в краже разрядников для молниезащиты линий электропередач. Ущерб, причиненный энергоснабжающей организации, составил около 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска Увинского отдела МВД совместно с оперативниками управления уголовного розыска МВД по республике.

По версии следствия, подозреваемые забирались на столбы электропередач с помощью специального оборудования и похищали с них разрядники. В последующем они сбывали похищенное имущество. Полицейские установили причастность задержанных к кражам более 100 разрядников в Селтинском и Вавожском районах. В ходе обыска, проведенного на садовом участке задержанного ижевчанина, полицейские обнаружили и изъяли 60 разрядников. В настоящее время продолжается розыск похищенного имущества, а также устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.