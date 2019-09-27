ММК улучшил позиции в топ-30 крупнейших компаний России

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» занял 26 место в рейтинге 500 крупнейших российских компаний по версии РБК по итогам 2018 года. По сравнению с предыдущим годом ММК с консолидированной выручкой 515 млрд руб. поднялся в списке на один пункт, сообщает пресс-служба компании.

В 2018 году группа ММК произвела 12,7 млн т. стали и реализовала 11,7 млн т. металлопродукции. Выручка за 2018 год составила $8,214 млрд, EBITDA – $2,418 млрд.

Основным показателем рейтинга является чистая выручка (без НДС, акцизов и экспортных пошлин). Для компаний финансового сектора (банки, страхование, биржа, НПФ и другие) в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от основной деятельности. В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели, как материнской компании, так и ее дочерних структур. Совокупная выручка компаний России, вошедших в рейтинг РБК-500, составила 85,5 трлн руб. – 82,3% к размеру ВВП России в 2018 году.