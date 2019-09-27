В Самаре возбудили дело в отношении подполковника полиции

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника пятого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области Екатерины Маслаковой. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Подполковник полиции подозревается в посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, полицейский за 350 тыс. руб. пообещала помочь дознавателю седьмого отдела полиции Куйбышевского района избежать грозившей уголовной ответственности за фальсификацию доказательств. Она была задержана после получения денежных средств сотрудниками областного УФСБ.

По данному факту начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, сообщили в Главке. Если вина сотрудницы будет установлена, она будет уволена из ОВД по дискредитирующим обстоятельствам, а ее руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности

Андрей Сазонов