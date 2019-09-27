«Парма» перед стартом сезона внепланово подписала американского разыгрывающего

Баскетбольный клуб «Парма» подписал просмотровый контракт с американским разыгрывающим защитником Лоренцо Уильямсом. Соглашение рассчитано сроком на один месяц, но может быть пролонгировано до конца сезона и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра, сообщает Twitter команды. Последние несколько лет 34-летний баскетболист выступал в чемпионате Литвы за «Нептунас» и «Литкабелис».

На этот шаг пермский баскетбольный клуб пошел из-за кадровых проблем, возникших перед стартом чемпионата Единой Лиги ВТБ: травмировались разыгрывающие Тони Карр и Александр Платунов, а также защитник Глеб Шейко.

«В связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение пригласить разыгрывающего Лоренцо Уильямса» - прокомментировал ситуацию главный тренер «Пармы» Казис Максвитис: «Он настоящий ветеран баскетбола, которого я хорошо знаю, так как тренировал этого игрока два года. Лоренцо хорошо знает мою систему и сможет быстро адаптироваться под игровой стиль команды».

«Парма» стартует в чемпионате Единой Лиги ВТБ 30 сентября матчем в Москве против чемпиона страны ЦСКА.