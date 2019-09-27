Предприятия Прикамья протестируют пилотный экспортный навигатор

26 сентября в рамках Межрегионального экспортного форума его участники подвели итоги заседания подгруппы «Экспорт» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы», которую возглавляет губернатор Прикамья Максим Решетников.

Представители предприятий выступили с предложениями по совершенствованию поддержки экспорта со стороны государства. Экспортеры в машиностроительной отрасли предложили сформировать единый для всех регионов тариф и механизм выдачи сертификата СТ-1, подтверждающего происхождение товара. Представители сферы высоких технологий выступили с предложением создать отдельный ресурс с историями успеха экспортеров, а также внедрить хай-тек-хабы на целевых рынках – центрах притяжения партнеров за рубежом.

«Вопрос развития экспорта сейчас – это решение сотен текущих вопросов, которые нужно ставить в повестку и решать. Если мы хотим заниматься высокотехнологичным экспортом, реально создавать систему послегарантийного обслуживания нашего оборудования, мы не обойдёмся без решения множества мелких вопросов», – отметил Максим Решетников.

Губернатор Прикамья предложил также для ускорения обработки запросов от региональных экспортеров использовать уже существующую единую цифровую платформу Российского экспортного центра (РЭЦ), чтобы система самостоятельно анализировала эти документы и сообщала о том, что на некоторые вопросы пока не получены ответы.

Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев предложил присутствующим принять участие в тестировании версии экспортного навигатора, еще не представленной общественности. «У нас есть бета-версия навигатора. Там присутствует оценка стран, партнеров, ограничений, пошлин. В ближайшей перспективе мы вынесем ее на широкое обсуждение. Заявляйтесь. Мы вас туда включим и будем на вас тренироваться», – заявил Андрей Слепнев.

Также глава РЭЦ отметил, что в России уже действует эффективная линейка инструментов поддержки, которая позволяет бизнесу существенно облегчить процедуру выхода на внешние рынки. Со следующего года вводится и обновляется ряд мер субсидиарной поддержки – программы кэш-рибейта, сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков, патентования за рубежом результатов интеллектуальной деятельности, льготного кредитования экспорта коммерческими банками на поддержку экспорта услуг.

В 2019 году с участием группы компаний РЭЦ реализуется 11 программ государственной поддержки экспорта на основе использования субсидий из федерального бюджета, среди которых программы по промышленной транспортировке и транспортировке продукции АПК, корпоративные программы поддержки конкурентоспособности, программа льготного кредитования экспорта коммерческими банками, программа по продвижению продукции АПК и ряд других. Общий объём финансирования – более 24 млрд руб.

Напомним, президент РФ поставил задачу по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта России до $250 млрд к 2024 году. Согласно требованиям нацпроекта, Пермский край должен довести объем экспорта услуг до $400 млн и увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса до $29 млн.