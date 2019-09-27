В Краснодаре открыли обновленный сквер Гагаринский

Власти кубанской столицы полностью обновили зеленую зону Фестивального микрорайона на площади 2,1 га. В сквере Гагаринский сделали новые спортивные и детские площадки с бесшовным прорезиненным покрытием и современным оборудованием, высадили деревья и кустарники, уложили тротуарную плитку, посеяли газон, отремонтировали освещение, заменили лавочки и установили камеры видеонаблюдения.

Бульвар Гагаринский находится по улице Гагарина между улицами Воровского и Герцена. За его благоустройство голосовали жители Фестивального микрорайона, и в итоге сквер занял третью строчку по итогам рейтингового голосования горожан за зеленые зоны в 2019 году. Работы выполнила подрядная организация НАО «Дорожно-строительное управление № 1». Они стартовали 10 июня и уже полностью завершены.

Всего на бульваре Гагаринский создано три новые спортивные и детские площадки с бесшовным прорезиненным покрытием, высажено 252 новых дерева и 5,1 тыс. кустарников, установлено 111 лавочек, сделан капремонт освещения, установлено 40 новых светильников и четыре камеры видеонаблюдения, уложено 6,6 тыс. кв. м тротуарной плитки и обустроено 1,1 га газона.

В Фестивальном микрорайоне уже открыт обновленный сквер Фестивальный, завершаются работы по благоустройству Майского сквера.

Василий Хитрых