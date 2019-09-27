На Ставрополье полицейские обнаружили две подпольные оружейные мастерские

Полицейские Ставропольского края пресекли деятельность двух мастерских по изготовлению огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региона. У злоумышленников изъяли 17 единиц боевого и 88 единиц гражданского оружия, а также пять обрезов, около 1,3 тыс. патронов и более 1,3 тыс. г пороха.

Всего на прошлой неделе полицейские Ставрополья провели более 240 обысков и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота оружия. За время проведения операции в регионе раскрыли 49 преступлений и выявили 74 факта нарушения административного законодательства в сфере оборота оружия.

Дарья Голякова