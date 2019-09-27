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В Магнитогорске три человека насмерть отравились угарным газом

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти трех человек в частном доме.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, вечером 26 сентября в одном из домов в Орджоникидзевском районе Магнитогорска были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. По предварительным данным, магнитогорцы погибли от отравления угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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