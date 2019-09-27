В Краснодаре на улице Новороссийской снесли двухэтажный склад с офисом

Собственники двухэтажного самовольного строения на улице Новороссийской, 176/2, которое использовалось как склад и офис организации, снесли его своими силами. Снос произведен по решению Советского районного суда кубанской столицы. Истцом выступила мэрия Краснодара.

Как сообщили в УФССП по Краснодарскому краю, объект капитального строительства площадью 130 кв. м занимал земельный участок площадью 135 кв. м. В качестве должников в рамках исполнительного производства выступили два гражданина и одно общество с ограниченной ответственностью. Приставы утверждают, что собственникам неоднократно под роспись вручались требования об исполнении решения суда по сносу самостроя, и было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении объекта. Должники привлекались к административной ответственности. После того как владельцы строения были предупреждены, что оно будет снесено силами краснодарской мэрии, а с них потом будет взыскана сумма, затраченная на демонтаж, они решили сами ликвидировать самострой.

Работы начались 24 сентября, к настоящему моменты снос находится в завершающей стадии.

Василий Хитрых