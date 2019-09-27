Курганская облдума изменила структуру регионального правительства

Депутаты Курганской областной думы утвердили новую структуру правительства региона. Упразднена должность первого заместителя губернатора, которую занимал Андрей Саносян. У Вадима Шумкова теперь не будет первых заместителей, только вице-губернатор и пять замов, сообщает пресс-служба областного парламента.

В правительстве Курганской области сообщили, что 26 сентября у Андрея Саносяна был последний рабочий день. В октябре 2018 года он был назначен первым заместителем губернатора – директором департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Согласно новой структуре правительства, должность первого заместителя губернатора Курганской области - директора Департамента АПК лишается приставки «первый». Кроме того, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолий Воробьев перестанет исполнять обязанности заместителя губернатора. Изменения вступят в силу с 1 октября.