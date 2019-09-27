В Миассе осудили экс-работников автозавода «Урал», похитивших 1,6 млн рублей

Миасский городской суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам АО «Автомобильный завод “Урал”», обвиняемым в особо крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что мастер участка, инженер и бригадир одного из цехов предприятия с января 2015 года по апрель 2018-го вносили в первичные документы по начислению сдельной зарплаты заведомо ложные сведения об изготовленных деталях, завышая их количество. После перечисления денег на карты неосведомленных рабочих, соучастники собирали с них от 3 тыс. до 15 тыс. руб. В результате подельники похитили 1,6 млн руб., которыми они распорядились по своему усмотрению.

Суд приговорил всех троих к условному лишению свободы на сроки от 2,5 до 4 лет, с испытательными сроками от 3 до 4 лет. Также удовлетворены исковые требования предприятия о возмещении сумы причиненного ущерба.