В Мартыновском районе женщину будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Мартыновский районный суд Ростовской области рассмотрит дело многодетной матери, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в феврале 2015 года обвиняемая купила дом и земельный участок с использованием материнского капитала, предоставив в пенсионный фонд обязательство оформить имущество на детей. Женщине выплатили 453 тыс. руб., но за дом она заплатила 300 руб.,и разницу потратила на личные нужды. При этом новый дом на своих пятерых детей женщина оформлять не стала и в январе этого года продала.

Дарья Голякова